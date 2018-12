Armadius è tornato! Al momento giusto!

ilnapolista

(Di martedì 4 dicembre 2018) Niente trappolone si gioca Ci hanno permesso di andarla a vedere a Bergamo e già in molti pensano al trappolone. Qui non ci hanno mai potuto vedere e, sinceramente, il sentimento è ampiamente ricambiato. Fosse anche solo per questo, stasera gli dobbiamo schiattare la capa. Anche perché, per il campionato, pare sia meglio levarci il pensiero. Per cui, non pensiamo ai cori e dimostriamo coi fatti chi è superiore in campo.Minuto 0’ – Azz, formazione Champions. E vediamo se funziona pure in campionato.Minuto 1’ – Caressa dichiara che Sky ha fatto la scelta di non commentare i cori. È giusto, un giornalista non dovrebbe mai raccontare questi episodi scomodi. Mica è il suo lavoro.Fabian zittisce i cori Minuto 2’ – Due minuti scarsi e Lorenzo se ne va sul filo del fuorigioco e serve Fabian che deve solo infilarla in porta senza dare ...