Argentina | Crespo allenerà il Banfield

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Torna in panchina Hernan: ilha annunciato che l'ex attaccante di Parma, Inter e Milan sarà il successore di Julio Cesar Falcioni, che terminerà il suo rapporto col club argentino tra qualche giorno. Secondo tycsports.com,arriverà ini primi di gennaio e porterà con sé il preparatore atletico Alejandro Kohan, che in passato aveva lavorato aldurante la gestione Almeyda. Dopo la Primavera del Parma e la breve esperienza in Serie B a Modena, Valdanito ritrova finalmente la panchina, che attendeva dal 2016. Il club, soprannominato El Taladro, ha vinto l'Apertura nel 2009, primo e unico titolo della sua storia.