Archeologia | trovati due sarcofagi romani nel cantiere di ampliamento dell’ospedale Parini

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Due tombe monumentali di epoca romana (databili a partire dal I sec. d.C.), in cassa di piombo, una in cassa di lastre di bardiglio con ricco corredo vitreo e una struttura quadrata in lastre di travertino, oltre a tre grandi basamenti in muratura destinati verosimilmente a sostenere dei: e’ quanto scoperto durante i lavori di scavo archeologico neldidell’ospedaledi Aosta. Fanno parte delle 32 sepolture, di diversa tipologia, trovate nel recinto funerario a 4,5 metri di profondita’.“Il ritrovamento delle casse in piombo – fa sapere l’assessorato all’Istruzione e cultura – costituisce una novita’ assoluta nel panorama valdostano. Una situazione che non pregiudica l’avanzamento dei lavori nei tempi stabiliti: sono state sollevate le grandi lastre che le coprivano e si procedera’ ...