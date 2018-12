Appuntamento su Sky Atlantic a Gennaio con la serie Das Boot

digital-news

: 'Sorprese? Non mi piacciono le sorprese!' disse @MetaErmal a @ThatzGordon . Stasera vedrai cosa hanno combinato! ????… - mtvitalia : 'Sorprese? Non mi piacciono le sorprese!' disse @MetaErmal a @ThatzGordon . Stasera vedrai cosa hanno combinato! ????… - niajaxwifey : RT @WWE_Ufficiale: Non esiste riposo per @RondaRousey! A #WWETLC dovrà difendere il Women's Title contro una @NiaJaxWWE che brama da tempo… - DaphneLeila : RT @SkyCinemaIT: Non perdetevi l’appuntamento con le «Domeniche in Maratona» su Sky Cinema Classics. Oggi dalle 12 il divertimento è assic… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La presentazione della nuovadal 4su Skyin Italia, Das, ambientata in un sottomarino tedesco, il famoso U-612, durante l'occupazione nazista in Francia, è stata l'occasione al Torino Film Festival per fare il punto sulla produzione delletv in Europa. «È finito il tempo in cui erano solo gli Stati Uniti a sfornaretv di successo - ha spiegato il regista dellatedesca in 8 puntate, Andreas Prochaska - ormai in Europa si producono ...