Apple AirPods | in arrivo la ricarica wireless nel 2019 ed un nuovo modello nel 2020

Apple AirPods - il nuovo modello è in ritardo : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Chi sta aspettando che Apple sveli un modello di AirPods tutto nuovo può smettere di trattenere il respiro: secondo l’analista Ming-Chi Kuo la casa di Cupertino non avrebbe intenzione di rinnovare il look degli apprezzati auricolari true wireless prima del 2020. Questo però non vuol dire che non avranno un successore l’anno prossimo: secondo le previsioni formulate da Kuo consultando lo stesso giro di ...