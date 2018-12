M5s - Antonio Di Maio : ho sbagliato perché ero in difficoltà : Roma, 3 dic., askanews, - 'Come ogni padre ho provato a non far mancare nulla alla mia famiglia'. Antonio Di Maio, padre del leader M5S Luigi, torna con un video su Facebook a chiarire la vicenda dei ...

Antonio Di Maio chiede scusa : "Mio figlio non sapeva nulla" : "Questa volta Facebook lo uso io". Antonio Di Maio prende posizione in prima persona "per parlare di una vicenda che ormai è sotto i riflettori. Sono emozionato perciò leggo questa lettera che sentivo il dovere di scrivere", spiega il padre del vicepremier e capo politico M5s. E l'emozione traspare in alcuni punti del video che lo vede seduto alla scrivania. Beninteso, niente tavoli laccati, niente boiserie ...

Antonio Di Maio : Luigi attaccato con ferocia - non era a conoscenza di nulla : Antonio Di Maio, padre del Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha rilasciato un'intervista al Corriere Della Sera in cui si assume tutta la responsabilità sul lavoro nero avvenuto nell'azienda di famiglia. Nel corso dell'intervista ha fatto sapere che i figli erano totalmente all'oscuro dei problemi relativi all'azienda di sua proprietà: 'Le mie responsabilità non possono ricadere sui miei figli'. A chi ha paragonato questa storia ad ...

Mariglianella - i controlli nella proprietà di Antonio Di Maio : Sono state poste sotto sequestro alcune aree del terreno di proprietà al 50% di Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi, a Mariglianella, piccolo comune in provincia di Napoli. Si tratta di aree ...

Sequestrato terreno di proprietà di Antonio Di Maio : Il sequestro parziale del terreno posseduto al 50% dal padre del vicepremier Luigi Di Maio è stato disposto dalla Polizia municipale di Mariglianella. Il terreno è sede della impresa di costruzioni di ...

Di Maio - nuovi guai per azienda di papà Antonio : "altri 3 operai in nero"/ Video - inchiesta Le Iene si allarga - IlSussidiario.net : Di Maio, inchiesta Le Iene si allarga: nuovi guai per l'azienda del papà Antonio, 'altri tre operai denunciano lavoro in nero'. Video, gli sviluppi

