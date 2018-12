Anticipazioni americane Beautiful | Brooke scopre chi ha sparato a Bill

Beautiful Anticipazioni americane : Steffy rischia di perdere Kelly per colpa di Taylor : Quando le Logan scoprono che dietro l'attentato di Bill c'è Taylor, cercano di convincere Liam a chiedere la custodia di Kelly così da tenerla lontana dalla pericolosa nonna.

Beautiful Anticipazioni americane : Brooke paragona Steffy a Taylor : Brooke mette in guardia Hope da Steffy. La Logan è preoccupata che Steffy possa essere come la madre e che incolpi Hope di essere la ragione della sua infelicità.

Beautiful - Anticipazioni americane : PAM spinge DONNA a sedurre ERIC : Nelle prossime puntate amERICane di Beautiful, Pam Douglas e DONNA Logan continueranno ad essere una fastidiosa spina nel fianco per Quinn Forrester. La designer ha messo da parte le discussioni con la sorella di Stephanie come richiesto da ERIC, visto l’arrivo del periodo delle feste, ma la discordia appare tutt’altro che dimenticata. Pam, infatti, intende passare dalle intenzioni ai fatti, per separare Quinn da ERIC e liberare così ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : è di nuovo guerra tra Brooke e Taylor : Beautiful puntate americane: scontro acceso tra Brooke e Taylor Sembra proprio di tornare indietro nel tempo, quando nel corso delle puntate di Beautiful si scontravano Brooke e Taylor. Ebbene, pare che i telespettatori debbano prepararsi a una nuova guerra tra le due grandi protagonisti della soap. Questa volta la Logan e la Hamilton non si […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: è di nuovo guerra tra Brooke e Taylor ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane fine novembre : Liam non si fida di Taylor : Il ritorno di Taylor Hayes a Los Angeles sarà la grande sorpresa delle puntate americane di Beautiful di fine novembre 2018. La madre di Steffy, che sarà ancora interpretata da Hunter Tylo, si presenterà nella casa sulla scogliera per poter abbracciare la nipotina Kelly e allo stesso tempo sostenere la figlia in questo momento di grandi cambiamenti della sua vita. Abbandonerà quindi le terapie alle quali si sta sottoponendo dopo avere sparato a ...

Beautiful Anticipazioni americane : Liam e la scelta sulla figlia che spiazza Steffy : anticipazioni americane Beautiful: Liam teme Taylor e chiede a Steffy qualcosa che la sconvolge Le anticipazioni americane annunciano una svolta nella trama di Beautiful. In particolare, Steffy si ritrova nuovamente a soffrire e questa volta a causa di sua madre. Taylor torna a Los Angeles ma non è ben accetta. Come già vi abbiamo anticipato, […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Liam e la scelta sulla figlia che spiazza Steffy ...

Beautiful Anticipazioni americane : Liam e Bill si riavvicinano : Il difficile processo per la custodia di Will, vedrà la famiglia Spencer unita. L'occasione permetterà a Bill di recuperare un rapporto con suo figlio Liam

Beautiful - Anticipazioni americane : LIAM svela a HOPE che fu TAYLOR a… : Il ritorno di TAYLOR Hayes nelle prossime puntate americane di Beautiful creerà fin da subito un’escalation di tensione che rischierà di portare definitivamente a galla il suo tentativo di uccidere Bill Spencer. Beautiful, anticipazioni americane: è stata TAYLOR a sparare a BILL!!!!! Come già vi avevamo riportato, TAYLOR continuerà a temere che dell’editore non ci si possa fidare e che Bill, prima o poi, possa rimangiarsi la ...

Beautiful Anticipazioni americane : due piccole "attrici" per Kelly : Scopriamo chi saranno le piccole che interpreteranno la figlia di Steffy e Liam nelle sue prime fasi di crescita. Nessun rumor invece riguardo al bimbo che darà il volto al figlio di Hope e Liam...

Beautiful Anticipazioni puntate americane : Taylor torna ma crea il caos : anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles, ma non viene accolta bene Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Taylor, madre di Steffy ed ex moglie di Ridge. Ma il suo arrivo sappiamo che destabilizza gli animi dei protagonisti. Ricordiamo che la donna, qualche mese prima, torna a Los Angeles con lo […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Taylor torna ma crea il caos proviene da ...

Beautiful - Anticipazioni americane : PAM vs QUINN - la guerra continua! : Nelle puntate americane di Beautiful, Pamela Douglas è sul piede di guerra e la sua missione è liberarsi di QUINN Forrester, a cominciare dal suo matrimonio con Eric. Di recente, tra le due donne è riesplosa la reciproca antipatia, mai veramente scomparsa ma soltanto tenuta a freno per il quieto vivere. Tuttavia per la Fuller, Pam è una presenza ingombrante che non le mostra rispetto, arrivando anche a minimizzare il suo ruolo da padrona di ...

Beautiful - Anticipazioni americane : STEFFY e HOPE “nemiche amiche”! : Nelle puntate americane di Beautiful, la recente festa del Ringraziamento ha visto Forrester, Logan e Spencer riunirsi attorno alla tavola di Eric e Quinn. La festività è stata l’occasione ideale per HOPE Spencer per fermarsi ed essere grata, come spiega la sua interprete Annika Noelle: Liam e suo marito stanno aspettando una bambina e ci sono speranze che questa cosa della famiglia allargata con STEFFY e Kelly possa diventare una realtà ...

Beautiful Anticipazioni americane : anche Sally tra i nemici di Bill : Liam, Wyatt, Katie, Quinn, Ridge e ora anche Sally, tutti hanno un buon motivo per avercela con il cinico Spencer.

Beautiful - Anticipazioni americane : il Giorno del Ringraziamento a casa Forrester – Amici e nemici alla tavola di Eric : Giovedì 22 novembre negli Stati Uniti si celebrerà il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving). E in Beautiful, come ogni anno, le varie famiglie protagoniste della soap si riuniranno a tavola per il classico pranzo nella villa di Eric. Durante la festa, familiari, Amici e nemici metteranno da parte rancori e divergenze per far posto a gioia e buoni propositi. Scopriamo quindi chi sarà presente a casa del patriarca Forrester e anche qualche ...