Anna Tripoli Andrea Mainardi piange per la compagna | ' Mi sta sfondando il cervello'

Chi è Anna Tripoli - la fidanzata di Andrea Mainardi : Sorridente, bellissima e molto riservata, Anna Tripoli è la fidanzata (segreta) di Andrea Mainardi. Lo chef bergamasco, che attualmente si trova nella casa del GF Vip, ha sempre difeso la sua compagna, che è lontana dal mondo dello spettacolo e non vuole apparire. In questi giorni però il pubblico ha imparato a conoscerla, dopo che Anna, per rassicurare Andrea, gli ha inviato un messaggio con un aereo. La fidanzata dello chef della Prova del ...