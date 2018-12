Aniye By cerca brand ambassador

vanityfair

(Di lunedì 3 dicembre 2018) AAA Pink Girlsnsi. A lanciare l’annuncio èBy. Il marchio di abbigliamento, infatti, è alla ridi ragazze che si identifichino nella filosofia dele che sognino di diventarne.LEGGI ANCHEPiccoli gioielli eticiTra i requisiti richiesti: essere giovani donne di carattere che amano la moda e l’universo del marchio, ma soprattutto che siano capaci di essere se stesse perché è la personalità che fa la differenza nella visione di Alessandra Marchi, stilista rock e irriverente che conferma ancora una volta il suo essere al di fuori degli schemi scegliendo comepersone comuni.LEGGI ANCHEIl Natale delle stelle: i regali (fashion) per il CancroL’appuntamento per il casting #ByisYou è per l’8 dicembre, a Milano, presso lo show-roomBy di via Pestalozzi 4, dalle 10 alle 18. La designer sceglierà due ragazze che saranno ...