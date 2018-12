Angelucci | vergognoso scuole Roma al freddo | Raggi deve intervenire

romadailynews

(Di lunedì 3 dicembre 2018)– "È inaccettabile eche in pieno inverno una scuola su tre aabbia i riscaldamenti spenti a causa di caldaie guaste per la mancata manutenzione. Continua il disastro dellae del M5S alla guida di"."Questa volte a pagarne le conseguenze sono i bambini, studenti e personale scolastico die provincia che tutti i giorni per questa situazione rischiano di ammalarsi. Ora basta il Sindaco intervenga subito"."Neanche i bambini riescono a tutelare". Lo dichiara in una nota Mariano, vice segretario Pd, in relazione alla situazione delle