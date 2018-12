Andrea Mainardi è il terzo finalista del GF Vip 3

ilnotiziangolo

(Di martedì 4 dicembre 2018)è stato eletto come. Il cuoco del GF Vip 3 ce l’ha fatta, grazie ad un giro di preferenze che ha coinvolto tutto il gruppo. A premere per la sua candidatura sono stati Walter e Giulia Provvedi e solo alla fine Benedetta, convinta a lasciare da parte Stefano.conquista quindi un posto che gli spetta di diritto: la Mazza è davvero felice di quanto accaduto?Premiatoper il suo impegnoNon ci sono dubbi sul fatto che lo chef de La Prova del Cuoco abbia dato di più al resto del gruppo rispetto agli altri concorrenti. Fra pranzi e cene, è stato uno dei pochi a non trascurare quasi mai il suo sorriso. Non dimentichiamo ovviamente tutte le lacrime versate per Anna Tripoli, che anche questa sera ha fatto sentire la sua assenza. Non stupisce per certi versi, visto che spesso e volentieri i finalisti sono rimasti senza alcun ...