Andalusia | estrema destra per la prima volta in Parlamento regionale

Sanchez perde l'Andalusia : 12 seggi all'estrema destra : Sconfitta per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nelle elezioni regionali in Andalusia, primo test da quando il leader socialista ha assunto la guida del governo. Per la prima volta il partito di destra Vox ha conquistato seggi nell'assemblea regionale, eleggendo 12 deputati in una roccaforte storica del Psoe.Secondo risultati ancora parziali, con l'82,84% delle schede scrutinate, il Partito socialista (Psoe) si è confermato prima forza ...