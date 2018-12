Andalusia | crollo dei socialisti del premier Pedro Sanchez Vola l’estrema destra di Vox

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Per i media spagnoli è una svolta storica. L’estrema“Vox” è infatti la grande sorpresa della tornata elettorale di ieri ined entra per la prima volta nel parlamento regionale e guadagna – in una terra governata daiininterrottamente da 36 anni – 12 seggi. La formazione di estremadel leader Santiago Abascal, al suo debutto, prende il 10,96% dei voti. Un obiettivo che lo stesso leader si era augurato durante la campagna elettorale.Grandi sconfitti idel, alla prima prova elettorale da quando ha assunto la guida del governo. Il Psoe, nonostante la conferma come prima forza politica della regione, crolla dal 35,43% del 2015 al 27,97% di oggi. I suoi 33 seggi su 109 (ne aveva 47 nella scorsa legislatura), insieme ai 17 ottenuti da Adelante– la variante locale di Podemos, ...