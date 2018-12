ilnapolista

: Il Napoli si conferma la seconda forza del campionato. In una serata complicata per la forza dell'Atalanta e la poc… - MassimoCaputi : Il Napoli si conferma la seconda forza del campionato. In una serata complicata per la forza dell'Atalanta e la poc… - Gazzetta_it : #AtalantaNapoli Entra #Milik e vince il #Napoli #Ancelotti piega #Gasp 2-1 - napolista : Ancelotti vince due volte: contro Gasperini e contro i cori razzisti. Vittoria 2-1 con gol di Milik a cinque minuti… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Le partite per noi brontosauri Sono le partite che piacciono a noi brontosauri del calcio (Giulio Spadetta)Il Napoliuna partita d’altri tempi, che non sarà piaciuta ai puristi ma che regala un orgasmo da consegnare alla storia. Il Napoli espugna Bergamo per il secondo anno consecutivo e lo fa al termine di una partita giocata sulla propria tre quarti (alla fine 42% possesso palla azzurri) ma in cui ha mostrato grande efficacia. Si è deciso tutto all’85esimo. Si è sull’1-1. Insigne sbaglia un retropassaggio da brividi, di fatto manda l’Atalanta in porta; per fortuna, i bergamaschi sbagliano l’ultimo passaggio. Gol sbagliato, subito. Stavolta a beneficiarne è il Napoli. Mario Rui – ottima partita la sua – serve in area Milik entrato da cinque minuti. Il polaccolla a seguire al volo uccella Berisha. È il 2-1. È il gol con cui ...