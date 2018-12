ilnapolista

: RT @napolista: Ancelotti: «Difendere bene è un segnale di maturità» - #AtalantaNapoli - paolorussomanno : RT @napolista: Ancelotti: «Difendere bene è un segnale di maturità» - #AtalantaNapoli - napolista : Ancelotti: «Difendere bene è un segnale di maturità» - #AtalantaNapoli -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L’intervista a Sky Carlointervistato a Sky al termine di Atalanta-Napoli: «Abbiamo fatto una partita diversa da quel che volevamo. Il gol all’inizio ci ha costretto a cambiare qualcosina. L’Atalanta ha attaccato forte per raggiungere il pareggio, e l’ha mertitato. Questo sforzo, probabilmente, ci ha portato ad avere più energie per vincere nel finale».I cambi nella ripresa: «Tutti quelli che sono entrati hanno dato vivacità, per Milik è stato un gol importante. Ha vissuto un periodo difficile, in cui non è andato in campo con continuità».La difesa nel primo tempo: «Quando c’è da attaccare si attacca, ma bisognain altri momenti. Dopo il nostro gol abbiamo abbassato gli esterni, per noi non è una cosa usuale. Però nel primo tempo siamo stati bravi a coprire davanti alla nostra area.è un segno di marturità, ci sono ...