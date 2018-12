Amici diventa Amici Vip? Polemiche per l' entrata di Alberto Urso | cosa ha già fatto in

Amici diventa Amici Vip? Tutti i giovani già famosi che hanno partecipato ai casting : Anche Amici sta diventando Vip? Tra i concorrenti che stanno partecipando ai casting sono passati una ragazza e una band molto famosi sul web e al grande pubblico scatenando non poche polemiche: ecco ...

Festa del Cinema - Viggo Mortensen diventa italoamericano in 'Green Book' - una storia di Amicizia on the road : 'Non è una lezione forzata, è una bella storia condivisa dal passato che può aiutarci a capire il presente' dice Viggo Mortensen, in un italiano apprezzabile, descrivendo il significato sotteso di '...

Amici 18 - anticipazioni della nuova edizione in partenza : ex allievo diventa professore : Amici 18, corpo docenti al completo Per quanto riguarda i professori di ballo, quest'anno la new entry è il ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo: Timor Steffens . Olandese, classe 1987,...

Amici 18 : Ex Vincitore Diventa Professore di Canto! : La diciottesima edizione del talent show Amici 18, si prospetta carica di tante bellissime novità. I fans saranno felicissimi di apprendere che ad occupare la cattedra sarà un ex Vincitore di Amici! Ecco di chi si tratta! Finalmente si stanno scaldando i motori, la diciottesima edizione di “Amici” partirà su Real Time con i Casting il 29 ottobre 2018. Alla conduzione troveremo lo storico Marcello Sacchetta, affiancato da Paolo ...

Loredana Lecciso : "Al Bano? Non più coppia ma siamo diventati carissimi Amici" : Il settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha intervistato Loredana Lecciso per saperne di più sul suo attuale legame con Al Bano. La showgirl leccese ha candidamente confessato di essere in ottimi rapporti con il papà dei suoi due figli dopo un periodo di tensione post separazione: Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche ...

PREMIER CONTE - CONCORSO 'TRA Amici' PER DIVENTARE PROF ORDINARIO?/ Video - Le Iene “è una persona per bene” : PREMIER Giuseppe CONTE incalzato da Le Iene sul caso del CONCORSO "tra amici" per DIVENTARE PROF Ordinario: Video, lo scoop dato dall'avvocato “conoscevo tutti gli esaminatori”(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:46:00 GMT)

Instagram Nametag - la nuova funzione per diventare subito Amici è disponibile : Il suo nome è Nametag, parliamo dell’ultima funzione di Instagram disponibile dall’ultimo aggiornamento dell’app. Si tratta di un badge elettronico che consente gli utilizzatori di connettersi più velocemente. Il nuovo strumento aveva gia avuto un periodo di utilizzo in modalit beta nel mese di aprile 2018, ma da oggi è finalmente disponibile e fruibile su Smartphone Android e […] L'articolo Instagram Nametag, la nuova funzione ...

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati Amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...