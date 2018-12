Amianto Ex Cinema Apollo | Curcio- Di Serio | “Assessore Gatta chiarisca su lavori

romadailynews

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “Chiediamo che l’Assessora Margherita– intervenuta questa mattina alla trasmissione radiofonica “Ma che parlate a fa”, su Radio Roma Capitale, annunciando l’impossibilità di intervenire per mettere in sicurezza la situazione di accertata dispersione didel tetto dell’exentro i termini previsti del 31 dicembre 2018 –pubblicamente le modalità di impiego dei fondi per l’anno 2019”.Questa la dichiarazione dei Consiglieri del Municipio Roma I Centro Davidee Stefania Di“La notizia ci sorprende – aggiungono i due esponenti del Pd del primo municipio – perché l’urgenza di mettere in sicurezza la salute pubblica dei residenti è conosciuta da tempo, e in secondo luogo perché nel corso di una Commissione cultura municipale e di una Commissione capitolina congiunta Cultura epubblici, gli uffici hanno affermato ...