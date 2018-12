Amazon brevetta un sistema di sorveglianza dei quartieri | in nome della sicurezza I

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018)ha depositato all’ufficio brevetti degli Stati Uniti una domanda per undi videocon telecamere dotate di riconoscimento facciale. Mancano molti dettagli per comprendere il progetto nel suo complesso. L’obiettivo è l’incremento, dato dalla possibilità d’identificare ladri e autori di atteggiamenti sospetti, e allertare contestualmente sia i proprietari delle abitazioni che le forze dell’ordine.Lo scenario che si prospetta è il seguente. Le telecamere sono presenti in interi, e registrano 24 ore su 24. Grazie al riconoscimento facciale, identificano coloro che stanziano davanti alle case. I proprietari possono fare una lista delle persone autorizzate, ed etichettare le altre come “non autorizzate”. A partire dal database delle persone non autorizzate, si possono per esempio identificare ...