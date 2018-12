romadailynews

: AMA. Rachele Mussolini: evidente incapacità grillina: “Mentre la Giunta Raggi prosegue con… - romadailynews : AMA. Rachele Mussolini: evidente incapacità grillina: “Mentre la Giunta Raggi prosegue con… - rachele_5f : RT @dantonio_luca: “Un cane è l’unico essere su questa terra che ti ama più di quanto ami se stesso.” (Josh Billings) #3dicembre ??????Buon l… - FRANCESCOCARDE3 : @ZLoglio @AlexSanna8334 @Rinaldi_euro @a_meluzzi @Ale_Mussolini_ @benq_antonio @CasaPoundItalia @GianniCestra69… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “Mentre la Giunta Raggi prosegue con annunci sui risultati della raccolta differenziata, la scena alla quale i romani sono costretti ad assistere quotidianamente non cambia: la città, in periferia come al centro, continua a essere letteralmente sommersa dall’immondizia e dal degrado che a questa si accompagna”.Così, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.“Dei cassonetti intelligenti, continuamente menzionati nei proclami pentastellati, nemmeno l’ombra, mentre gli altri raccoglitori continuano a traboccare. Ridotto all’osso anche il numero dei mezzi che l’Ama dovrebbe impiegare per la pulizia delle strade e per le operazioni di raccolta dell’immondizia: ad uscire su strada, infatti, soltanto il 60% del totale, una vera inezia rispetto alle ...