Alpine A110 è la sportiva dell’anno per la rivista BBC TopGear

(Di lunedì 3 dicembre 2018)ha vinto il premio di “Sports car of the Year” (dell’Anno) messo in palio dallainglese BBC, che abitualmente sceglie di assegnare i suoi titoli scegliendo tra le migliori auto nuove delle varie annate. La motivazione è stata spiegata da Charlie Turner, caporedattore della testata inglese: “Dal look alla guida, l’ci trova tutti unanimi, come poche auto quest’anno. Siamo colpiti dal suo assetto e dal suo equilibrio, ne ammiriamo la precisione e la finezza, oltre al design e alle caratteristiche progettuali. È il trionfo del piacere sulla velocità, dell’ingegneria sulla forza bruta”. Laè attualmente in vendita in due allestimenti, Pure e Légende, mentre le 1.995 unità della sua versione di lancio, la Première Edition, sono state tutte prenotate a 5 giorni dall’apertura delle vendite.L'articoloè ...