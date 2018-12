Allerta salute | farmaco per l’ipertensione ritirato dal mercato in poche ore MARCHIO E

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L’Aifa (Agenzia italiana del) hadalitaliano nove lotti di unper l’ipertensione. Il provvedimento è stato messo in atto nel giro diore. Come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il ritiro è stato deciso in seguito alla notifica diproveniente dalla ditta, a causa della presenza di impurezza derivante dal processo di produzione della materia prima. La ditta Mylan ha comunicato dunque l’avvio della procedura di ritiro, e tutte le dovute verifiche saranno ora operate dal Comando Carabinieri per la Tutela dellaEcco i nove lotti ritirati:VALSARTAN MY*28CPS 80MG – AIC 040225043; VALSARTAN MY*28CPS 160MG – AIC 040225068; VALSARTAN MY*14CPR RIV 40MG – AIC 041442031; VALSARTAN MY*28CPR RIV 320MG – AIC 041442361; VALSARTAN ID MY*28CPR80+12,5MG – AIC 041255011; VALSARTAN ID MY*28CPR ...