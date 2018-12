Allarme clima - Iss : 'Solo due generazioni per salvare il pianeta' : Negli Usa, in base ai dati della più vasta banca dati al mondo in materia, si è osservato come, a fronte del generale aumento di un grado Celsius, le patologie psicologiche di media entità sono ...

Clima - l'Allarme dell'Iss : 'Abbiamo solo 20 anni per salvare il pianeta' - La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : I dubbi di Usa e Brasile sull'accordo di Parigi - Con l'accordo di Parigi nel 2015 il mondo è impegnato a limitare l'aumento della temperatura a +2 gradi rispetto all'era preindustriale e idealmente ...

Clima - Allarme dell'Iss : "Solo due generazioni per salvare il pianeta" | La Banca Mondiale stanzia 200 miliardi : Il cambiamento Climatico è un problema che farà 250mila morti l'anno tra il 2030 e il 2050 secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità

Cambiamenti climatici - l’Allarme : aumentano le malattie mentali - i suicidi - l’ansia e la depressione : Con l’aumento delle temperature aumentano anche i livelli di stress, aggravando i tassi di ansia, depressione, e nei casi più estremi di suicidio. In una ricerca appena pubblicata sul Medical Journal of Australia, gli scienziati di base nella Macquarie University di Sydney hanno per la prima volta messo in relazione le temperature mediane massime annuali e i suicidi, sia di uomini che di donne, in tutti gli stati e territori australiani. ...

Cambiamenti climatici - l’Allarme : aumentano la malattie mentali - i suicidi - l’ansia e la depressione : Con l’aumento delle temperature aumentano anche i livelli di stress, aggravando i tassi di ansia, depressione, e nei casi più estremi di suicidio. In una ricerca appena pubblicata sul Medical Journal of Australia, gli scienziati di base nella Macquarie University di Sydney hanno per la prima volta messo in relazione le temperature mediane massime annuali e i suicidi, sia di uomini che di donne, in tutti gli stati e territori australiani. ...

Usa - Trump boccia la Federal Reserve e nega l'Allarme sui cambiamenti climatici : Mario Calabresi Sostieni il giornalismo Abbonati a Repubblica Tags Argomenti: clima economia Federal Reserve usa Protagonisti: Jerome Powell © Riproduzione riservata 28 novembre 2018 Articoli ...

Trump - 'non credo ad Allarme dell'amministrazione sul clima' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'amministrazione Trump lancia un Allarme sui costi economici dei cambiamenti climatici : L'economia americana è destinata a perdere centinaia di milioni di dollari ogni anno o nel peggiore dei casi il 10% del Pil entro il 2100 per rimediare alle conseguenze del cambiamento climatico. Questa è l'allarmante previsione di un nuovo report reso pubblico venerdì 23 novembre e redatto da 13 tra agenzie e dipartimenti governativi USA tra i quali la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura. Il rapporto avrebbe dovuto essere reso noto a ...

Clima - l'Allarme del rapporto Usa : rischio di catastrofi e danni per centinaia di miliardi : Il rapporto si pone in aperto contrasto con la politica del presidente Donald Trump, che ha eliminato alcune delle norme in difesa dell'ambiente, volute dal predecessore Barack Obama, per aiutare le ...

Allarme clima negli Usa - rapporto Congresso : "Andrà perso 10 Pil%" - : Il documento, reso noto dalla Casa Bianca, sostiene che sono stati sprecati 15 anni utili per dare una risposta al problema. "Le condizioni climatiche del futuro saranno diverse da quelle del passato",...

Così il clima cambierà il vino. L'Allarme degli scienziati : Secondo Kaser, il mondo si sta indirizzando sulla peggiore delle due proiezioni, con impatti devastanti anche per la viticoltura. Un grado e mezzo in più e cambierà tutto Basta un aumento di ...

Allarme clima - università di Princeton : i mari si stanno surriscaldando troppo velocemente : Finora i dati utilizzati dai ricercatori venivano raccolti tramite il sistema Argo composto da circa 4000 boe situate negli oceani di tutto il mondo. Gli studiosi di Princeton, stavolta, hanno usato ...

Clima - gli scienziati Onu lanciano l'Allarme : misure epocali o sarà disastro : Da tempo oramai il tema del cambiamento Climatico sta assumendo un ruolo centrale e urgente anche nella politica internazionale perchè ci aspetta uno scenario a dir apocalittico dalle conseguenze

Clima - gli scienziati Onu lanciano l'Allarme : misure epocali o sarà disastro : Da tempo oramai il tema del cambiamento Climatico sta assumendo un ruolo centrale e urgente anche nella politica internazionale perchè ci aspetta uno scenario a dir apocalittico dalle conseguenze ...