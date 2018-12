Allarme capesante | contengono miliardi di nanoplastiche

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) E’: uno studio ha rilevato chedi. In particolaredi frammenti piccolissimi di plastica riescono a penetrare negli organismi marini nel giro di poche ore. Lo dimostra uno studio internazionale capitanato dall’università inglese di Plymouth che ha preso in esame leatlantiche.Esposti per sei ore allein laboratorio, i molluschi accumulano frammenti negli organi, dall’intestino al rene. La ricerca, pubblicata sulla rivista Environmental Science & Technology, ha dimostrato la presenza didi nanoparticelle dal diametro di 250 nanometri (0,00025 millimetri) nell’intestino delle. Frammenti ancora piu’ piccoli, da 20 nanometri (0,00002 millimetri) sono stati rinvenuti in tutto il corpo, dai reni alle branchie e ai muscoli.Quest’ultimo tipo di ...