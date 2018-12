Alitalia | proroga prestito ponte e nomina nuovo Commissario

Alitalia - verso nuova proroga prestito : 18.51 Il governo lavora ad una nuova proroga del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia , attualmente fissato al 15 dicembre. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la proroga potrebbe essere di altri sei mesi e il provvedimento sarà mercoledì in Consiglio dei Ministri. Intanto i sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori della compagnia aerea.La data sarà decisa a breve,sempre a quanto si ...

Il Governo pronto a prorogare il prestito per Alitalia : Il Governo lavora ad una nuova proroga, probabilmente di altri sei mesi, del termine per il rimborso del prestito ponte per Alitalia, attualmente fissato al 15 dicembre. Lo si apprende da fonti qualificate. Il provvedimento, secondo le stesse fonti, è atteso in consiglio dei ministri mercoledì.I sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori di Alitalia ed a breve, secondo quanto si apprende, decideranno la data della ...