Alessia Macari fuori da Domenica In | le parole di Fiorenza D’Antonio

Alessia Macari a Vieni da me snobba Mara Venier e su Bettarini dice : “È cattivello!” : Alessia Macari ospite di Caterina Balivo non parla di Mara Venier e ricorda l’avventura con Stefano Bettarini In attesa della finale del Super Torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La Ciociara si è sottoposta al gioco delle emoticon, dove bisogna dare una faccina […] L'articolo Alessia Macari a Vieni da me snobba Mara Venier e su Bettarini dice: “È cattivello!” ...

Ecco chi è Oliver Kragl - il fidanzato di Alessia Macari [FOTO] : fidanzato Alessia Macari – Il calciatore Oliver Kragl è sempre più grande protagonista, il calciatore sta provando a trascinare il Foggia verso obiettivi importante nonostante i punti di penalizzazione, il centrocampista rappresenta il punto di forza della squadra, autore anche di gol bellissimi ma anche preziosi. Momento positivo anche fuori dal campo per il calciatore, fidanzato con Alessia Macari, ex protagonista del programma ...

Alessia Macari a Vieni da Me : “Al GF Vip guardavo Bettarini mentre…” : Alessia Macari: il Grande Fratello Vip e la confessione su Stefano Bettarini E’ stata l’esplosiva Alessia Macari l’ospite d’eccezione della puntata di Vieni da Me di oggi, mercoledì 21 novembre 2018. La showgirl si è raccontata attraverso l’intervista con le emoticon, nel salotto di Caterina Balivo, dove proprio ‘in diretta’ ha raggiunto un milione di followers su instagram! Tra i tanti personaggi presi ...

Alessia Macari non torna a Domenica In e si fa vedere mentre guarda la d’Urso : Perché Alessia Macari non è più tornata a Domenica In da Mara Venier Alessia Macari non è tornata a Domenica In. La Ciociara doveva tornare nella puntata in onda l’11 novembre, come anticipato da Mara Venier, ma alla fine si è ripresentata Fiorenza D’Antonio. Un mistero che nessuno ha per il momento risolto: né la […] L'articolo Alessia Macari non torna a Domenica In e si fa vedere mentre guarda la d’Urso proviene da ...

Domenica In - Mara Venier congeda Fiorenza D’Antonio per il ritorno di Alessia Macari. La miss spiazzata : «Me l’ha detto in diretta» : Fiorenza D'Antonio e Mara Venier - Domenica In Prendendo atto del ‘reintegro’ di Alessia Macari a Domenica In, ci chiedevamo che fine avrebbe fatto Fiorenza D’Antonio, arruolata due settimane fa da Mara Venier al gioco del Tabellone al posto della Ciociara. La risposta è arrivata ieri pomeriggio, quando la conduttrice ha congedato la miss: “Ti volevo salutare perché è l’ultima puntata che tu sarai con noi, ...

Domenica In : Fiorenza D'Antonio riconsegna il testimone ad Alessia Macari - ma lo scopre in diretta : "Godi, Fiorenza", declamava Dante nella sua Commedia, e chissà quanto effettivamente godrà oggi pomeriggio Fiorenza D'Antonio, sedotta e abbandonata davanti al Tabellone di Domenica In. Alessia Macari torna a Domenica In. Mara Venier: 'Basta cazzate' prosegui la letturaDomenica In: Fiorenza D'Antonio riconsegna il testimone ad Alessia Macari, ma lo scopre in diretta pubblicato su TVBlog.it ...