Aggiornamento Destiny 2 del 4 dicembre | quando non si potrà giocare?

(Di lunedì 3 dicembre 2018)È stata una settimana assolutamente intensa per2, lo sparatutto in salsa Sci Fi curato dai ragazzi di Bungie che si appresta, nelle prossime ore, a fare ufficialmente il proprio salto in avanti nella personalissima linea temporale. La quinta stagione del gioco è infatti pronta a prender vita, con gli sviluppatori che scalpitano nell'attesa di rilasciare ufficialmente Armeria Nera, il nuovo DLC incluso nel pacchetto della seconda stagione dei contenuti di2.Negli scorsi giorni tanti sono stati i dettagli diffusi in merito alle novità in procinto di essere incluse all'interno dello sparatutto, dalle armi inedite del Pinnacolo (già disponibili e riscattabili raggiungendo gli obbiettivi prefissati) alle feature che prenderanno vita in occasione dell'ufficiale.Nella fattispecie, specifici saranno i momenti in cui i pianeti di2 non saranno ...