Agents of SHIELD 6, inizia il countdown per la sesta stagione

: #AgentsofSHIELD 6, inizia il countdown per la sesta stagione - morganbarraco : #AgentsofSHIELD 6, inizia il countdown per la sesta stagione - CGSonofCoul : TVLine ci da un primo sguardo alla sesta stagione di #AgentsofSHIELD (che ricordo uscirà in Luglio 2019) e lo fa pu… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018)of6 ritornerà presto sul piccolo schermo americano. Le notizie sono più che positive, tanto che la Marvel si è sbilanciata nel rivelare in qualche mese potremo assistere alle nuove avventure. Quando andrà in ondaof6? Nessuna data precisa ovviamente, ma si parla di estate 2019. Nel frattempo possiamo scoprire le prime foto in esclusiva del nostro Mac, uno dei volti storici dello show.of6 cambia DirettoreAbbiamo scoperto nelle settimane precedenti il nuovo look della nostra Quake. Ed ora è arrivato il momento di svelare qualche news su Mac. Al contrario di quanto pensavamo, Coulson non sarà più il direttore dello. Il suo posto verrà preso appunto da Mac, che potrà quindi mostrare le sue qualità da leader. “Quale sacrificio dovrà compiere?”, si chiede intanto l’attore Henry Simmons in un’intervista a TvLine. Nel ...