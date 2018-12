Affrontare i propri fantasmi per tornare a essere felici

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ida è appena giunta a Messina, sua terra natia, perché la madre ha intenzione di mettere in vendita la casa in cui ha vissuto. Il compito di Ida sarà quello di valutare quali siano gli oggetti da tenere e quali quelli di cui liberarsi per sempre. Una scelta per nulla semplice visto che in quella casa riaffiorano i ricordi di un padre che non c'è più e che le ha abbandonate senza alcuna spiegazione, causando un incrinamento nel rapporto tra madre e figlia. La casa in cui ha trascorso la sua infanzia è popolata dache si ripresentano puntuali ogni qualvolta gli si concede loro spazio, ma adesso il tempo è scaduto e lei dovrà far pace con se stessa e provare a dimenticare il passato per iniziare a vivere una nuova primavera.Questa è la trama di ''Addio'', romanzo scritto da Nadia Terranova e pubblicato dalla ...