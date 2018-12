Accordo Usa-Cina | il riscatto degli emergenti

Trump - dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%'/ Ultime notizie - primo Accordo dopo la tregua di 90 giorni - IlSussidiario.net : Trump, dazi su auto Usa 'via tassa cinese del 40%': primo annuncio via Twitter sull'accordo con la Cina dopo il G20 e la tregua dei 90 giorni.

G20 - c'è l'Accordo ma gli Usa tengono il punto su commercio e clima : I leader del G20 hanno raggiunto un'intesa su commercio e migranti, ma i Grandi del mondo restano spaccati su un argomento al centro dell'agenda, il clima

Dazi - tregua tra Usa e Cina. Scambio di promesse tra Trump e Xi : 90 giorni di cessate il fuoco per un Accordo : Questa nuova politica di contenimento non è solo di Trump, ma è diffusa anche nel campo democratico. Il consenso di Buenos Aires è quindi sono una tregua.

Al G20 Accordo tra Usa e Cina : tregua commerciale di 90 giorni. Xi e Trump si incontreranno ancora : ... "possono e devono" assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo", avendo "più interessi comuni che differenze". ...

Dazi - Trump-Xi : verso Accordo Usa-Cina : 0.56 Sarebbe durata circa due ore, più del previsto, la cena tra Donald Trump e Xi Jinping a Buenos Aires al termine dei lavori del G20. Alla fine - raccontano alcuni testimoni - si sarebbe udito dalla sala dove si svolgeva l'incontro tra le delegazioni di Usa e Cina un grande applauso, segno che le cose potrebbero aver preso una piega giusta con un accordo tra i due leader. Sembra probabile uno stop fino alla prossima primavera a qualunque ...

G20 - Accordo raggiunto. Gli Usa non cedono sul clima e sul protezionismo : BUENOS AIRES - C'è l'accordo al G 20. I negoziati tra le delegazioni dei 20 grandi sono andati avanti tutta la notte. Non era scontato arrivare a un'intesa sul documento finale di questo vertice ...

G20 - intesa su documento finale/ Trump incontra Putin - Usa fuori da Accordo sul clima : 'Grande successo' - IlSussidiario.net : G20, intesa su documento finale: Trump, 'Grande successo'. L'incontro con Putin, lo 'schiaffo' a Macron sull'accordo sul clima.

G20 : trovato Accordo su commercio e migranti - ma non sul clima. Usa : no a Parigi : ... 'partendo dal presupposto che privilegiare l'economia circolare è una direttiva fondante dell'esecutivo italiano, come previsto dal contratto di governo'. È stato raggiunto, secondo quanto si ...

G20 senza Usa sostegno a Accordo Parigi : 20.25 G20 spaccato sui cambiamenti climatici. Nel comunicato finale si legge che i firmatari dell'accordo di Parigi, tranne gli Usa, confermano che l'intesa è "irreversibile" e si impegnano per la "piena attuazione" pur rispettando le differenze esistenti da Stato a Stato. Inoltre, si legge ancora, i leader si impegnano a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i ...

