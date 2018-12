Accoltella la ex e il compagno | nel suo passato anche la droga

Caserta - Accoltella un compagno di scuola : fermato un 14enne : Uno studente di 14 anni è stato fermato dalla polizia di Aversa , Caserta, per aver accoltellato, nell'Istituto tecnico Alessandro Volta, un compagno di scuola. La vittima, che viene seguita da un ...

Oria. Sedicenne Accoltella un compagno di scuola : Gravissima aggressione in Puglia. Uno studente di 16 anni ha ferito con una coltellata un compagno di scuola, suo coetaneo.

Sedicenne Accoltellato in classe dal compagno durante la lezione : è grave : Ha accoltelato il compagno di classe durante la lezione, Un fendente per vendicare una lite avvenuta poco prima. E' successo all'istituto tecnico 'Einaudi' di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Uno ...

Sedicenne Accoltella compagno classe : ANSA, - CAGLIARI, 9 NOV - accoltellamento in classe al all'istituto tecnico "Einaudi" di Senorbì, a circa 40 km da Cagliari. Uno studente di 16 anni - come riporta l'Unione Sarda - ha ferito con un ...

Cagliari : studente di 16 anni Accoltella un compagno di classe a scuola dopo una lite : E' accaduto all'istituto tecnico Einaudi di Senorbì, a circa 40 chilometri da Cagliari. Il sedicenne ha sferrato un fendente alla schiena a un compagno di classe di un anno più giovane.Continua a leggere

Cagliari - sedicenne Accoltella compagno di classe durante la lezione : L'aggressione è avvenuta all'Istituto tecnico Einaudì a Senorbì, nell'entroterra del capoluogo. I due studenti avevano litigato poco prima in palestra