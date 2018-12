Blastingnews

: Acceso botta e risposta dalla Panicucci tra Fabrizio Corona e Cecchi Paone - ElisaDiGiacomo : Acceso botta e risposta dalla Panicucci tra Fabrizio Corona e Cecchi Paone - RayEldiabloz : Mi sono svegliato con un acceso dolore alla chiappa destra, speriamo sia finalmente una botta di culo! -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Nella puntata di lunedì 3 Dicembre a Mattino 5, è intervenuto in collegamento. Durante l’intervista, l’ex re dei paparazzi ha avuto uno scontro piuttostocon AlessandroI due personaggi in questione, da sempre hanno avuto dei rapporti piuttosto burrascosi. L’ex gieffino più volte ha ribadito che l’imprenditore milanese, è un uomo pericoloso per molti giovani italiani. D’altro canto anche l’ex marito di Nina Moric, lo aveva punzecchiato durante la sua ultima ospitata nel salotto di Piero Chiambretti, dopo la lite avvenuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip tra Silvia Provvedi e...