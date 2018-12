Abu Mazen | “Gli Stati Uniti di Trump non bastano più per raggiungere la pace” 

Hamas - Abu Mazen al contrattacco : "Vogliono distruggere l'Autorità palestinese. Li fermeremo" : "Non sono io il bersaglio principale. Quello a cui mirano è liquidare l'Autorità palestinese. Ma non ci riusciranno: li fermeremo". L'ottuagenario presidente sfodera gli artigli e si prepara alla resa dei conti finale con Hamas. Alla Muqata, il quartier generale dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) a Ramallah, non hanno dubbi: i più duri parlano apertamente di "congiura" della quale Hamas, o una parte di essa, ne ...