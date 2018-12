Abruzzo | Protezione Civile | implementata la rete di monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico

Protezione Civile : festa in Abruzzo per i dieci anni della Modavi Spoltore : L’Associazione di Protezione Civile Mo.d.a.v.i. Spoltore (acronimo di Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) ha festeggiato il traguardo di 10 anni di attività alla presenza del Sottosegretario d’ Abruzzo Mazzocca, dell’amministrazione comunale con il Vice Sindaco Chiara Trulli e l’assessore delegato, del Comandante VVF di Pescara Vincenzo Palano e diverse rappresentanze del Volontariato di Protezione ...

Protezione Civile : fine settimana tra buone pratiche e nuove sedi in Abruzzo : In questo fine settimana , nello specifico tra venerdì e sabato, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha partecipato a diverse iniziative riguardanti l’ambito della Protezione Civile su territorio, annunciando anche la nascita del nuovo Comitato Regionale del Volontariato di PC, atteso da anni, costituito da rappresentanti istituzionali e Presidenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale, convenzionate con ...

Emergenza maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’ Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...

Protezione Civile - Abruzzo : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio” : sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Abruzzo la campagna “Io Non Rischio”, giunta alla sua 8ª edizione, con punti informativi su territorio regionale allestiti dai volontari di Protezione Civile allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi sismici e alluvionali. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, come di consueto, parteciperà anche quest’anno a diverse tappe nel corso del ...