A Roma la prima Carta Internazionale su clima e salute

Virginia Raggi - la sindaca di Roma sorprende con l’abito-toga alla prima del Teatro dell’Opera : le immagini : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è presentata alla prima del Rigoletto al Teatro dell’Opera con l’abito disegnato dallo stilista Camillo Bona, che ricorda una sorta di toga da avvocato (professione che Raggi ha esercitato prima di arrivare in Campidoglio). Insieme alla sindaca, anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo Virginia Raggi, la sindaca di Roma sorprende con l’abito-toga alla ...

5G - a Roma la tre giorni che analizza la tecnologia presentando per la prima volta i risultati ufficiali dei test : Come funziona il 5G? E soprattutto quale ventata di novità porterà questa tecnologia wireless? Le prime risposte a questi interrogativi arriveranno da 5G Italy – The Global Meeting in Roma, la conferenza di tre giorni (dal 4 al 6 dicembre) promossa dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (Cnit), che impiega un centinaio di persone e riunisce 37 Università italiane diffuse su tutto il territorio nazionale. Nel corso ...

Primavera - le assenze piegano la Roma : il Torino vince trascinato da Millico : Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera CRONACA Secondo tempo 90'+4′ - Finisce qua. vince il Torino 3-1. 85′ - Gol del Torino. La chiude Millico, che trova la ...

Primavera - Torino-Roma 3-1 : Millico da impazzire - granata secondi in classifica : Vincenzo Millico è sempre più l'oro granata. L'attaccante classe 2000 si prende nuovamente la scena, questa volta nel big match della 10giornata del campionato Primavera 1, trascinando il Torino al ...

Diretta Torino-Roma Primavera/ Risultato finale 3-1 : granata a valanga - Millico decisivo - IlSussidiario.net : Diretta Torino Roma Primavera, streaming video e tv: quattro vittorie consecutive per i granata che ospitano i giallorossi, reduci dal ko di Youth League.

Filippo Roma : "Se tocchi i 5 Stelle - ricevi minacce di morte. Non mi era mai successo prima con Renzi e Letta" : Dopo l'inchiesta delle Iene sul padre di Luigi Di Maio, l'autore del servizio, Filippo Roma, è stato bersagliato sui social di insulti e minacce di morte. In un'intervista rilasciata alla Stampa, il giornalista ha spiegato che non è la prima volta in cui si trova a fronteggiare una simile reazione da parte degli elettori pentastellati."Insulti e minacce? Non sono spaventato e neppure stupito. Succede sempre quando faccio un ...

Roma-Inter - Di Francesco cerca la sua prima vittoria su Spalletti ma le quote dicono 2 : Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della stagione. La Roma, attualmente settima in classifica, ha vinto solo una delle ultime 5 partite di campionato, l’Inter è reduce da 4 gol subiti ...

Fincantieri parteciperà a costruzione ponte da primato in Romania : Fincantieri , attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, parteciperà alla costruzione in Romania di un ponte sospeso, che una volta ultimato sarà il più lungo del Paese e il terzo con ...

Champions League : Roma agli ottavi prima di perdere col Real - la Juve batte il Valencia : La Roma passa agli ottavi di Champions League prima ancora che la sfida dell'Olimpico col Real Madrid cominci, perchè il Cska Mosca cade a sorpresa in casa con il Vitoria Plzen . E bene così è andata ...

Roma qualificata agli ottavi/ Cska Mosca ko in casa : obiettivo raggiunto prima di giocare! - Champions League - - IlSussidiario.net : Roma qualificata agli gli ottavi di Champions League: il Cska Mosca perde in casa contro il Viktoria Plzen e quindi è già sicura del pass al prossimo turno.

Roma - Totti nella Hall of fame : la maglia celebrativa/ Video - consegnata questa sera prima del Real Madrid - IlSussidiario.net : Roma, Totti nella Hall of fame: la maglia celebrativa. Video, la casacca speciale verrà consegnata questa sera prima del Real

Roma - Totti verrà inserito nella Hall of Fame del club giallorosso : la cerimonia prima della gara col Real : Francesco Totti verrà inserito nella Hall of Fame del club giallorosso, prima di Roma-Real Madrid vi sarà la cerimonia ufficiale Francesco Totti sarà questa sera ancor di più nella storia della Roma, quando riceverà, in un Olimpico quasi tutto esaurito la maglia che lo renderà il 28esimo Romanista nella Hall of Fame del club giallorosso. Nel corso della cerimonia del pre-partita di Roma-Real Madrid, l’ex capitano riceverà la speciale ...

Totti entra nella Hall of Fame del club : la cerimonia prima di Roma-Real Madrid : Pre partita su Sky Sport Uno con Ilaria D'Amico e " Champions League Show ", in onda anche su Sky Sport 24. La maglia, l'analisi dei "dettagli" E' stata disegnata a Trigoria in Società nella ...

L'amica geniale/ Anticipazioni prima puntata : cast e trama del Romanzo di Elena Ferrante - 27 novembre - - IlSussidiario.net : Questa sera su Rai1 arriva in esclusiva "L'amica geniale". La serie Tv attesissima da tutti gli estimatori, è tratta dal romanzo di Elena Ferrante.