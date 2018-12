A Pisa una giornata in onore di Antonio Pacinotti | scienziato pisano inventore della

Al via il primo dottorato in Italia su Industria 4.0. frutto di una collaborazione tra le Università di Pisa - Firenze e Siena : È partito ufficialmente a novembre “Smart Industry”, il primo dottorato in Italia interamente dedicato a Industria 4.0. Dodici i primi ammessi, tra cui due studenti stranieri, provenienti da Turchia e India, mentre gli altri dieci, tra i quali figurano tre donne, provengono da Toscana, Liguria e Sicilia. Il dottorato, un percorso triennale di studio e ricerca che metterà gli allievi in contatto con le aziende, è finanziato dalla Regione Toscana ...

A Pisa primo impianto in Toscana di una vertebra stampata in 3d : Roma, 26 nov., askanews, - Il primo impianto in Toscana di una vertebra stampata in 3D è stato eseguito con successo nelle scorse settimane a Pisa, nell'Unità operativa di Ortopedia e traumatologia 2 ...

Salute : tre casi di scabbia in una scuola del Pisano : Tre casi di scabbia in una scuola scuola di Putignano, in provincia di Pisa. Li ha segnalati l’Azienda Usl Toscana nord ovest con una nota indirizzata all’Istituto Comprensivo Statale Gamerra, in cui scrivono ‘si raccomanda di effettuare le opportune misure di sorveglianza sanitaria nei confronti di quanti possono avere avuto un contatto cutaneo con i casi. Le misure consistono nel controllare, per sei settimane, la comparsa di ...

Economia : Pisani-Ferry su 'Il Sole 24 Ore' - una unione più flessibile per guardare avanti : Roma, 21 nov 09:36 - , Agenzia Nova, - L'economista Jean Pisani-Ferry, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che due secoli fa, quando l'Italia era divisa in una miriade... , Res,

Ragazzo ucciso dall'amico a Pisa - spunta la pista passionale : i due avrebbero avuto una relazione : Si conoscevano fin da ragazzi e avrebbero anche avuto una relazione: ci sarebbe un movente passionale dietro l'omicidio di Giuseppe Marchesano, il 27enne ucciso venerdì sera a colpi di...

Cacciatore ucciso per sbaglio nel Pisano - il dolore dell’amico : “Una drammatica fatalità” : Fulvio Ceccanti è morto sabato mentre partecipava a una battuta di caccia al cinghiale sulle colline di Palaia, nella provincia di Pisa. È stato colpito alla testa da una fucilata da un altro componente della squadra. Il suo migliore amico: “Ho sentito gli spari, ma ero lontano. Non so quello che è successo”.Continua a leggere

Pisa. Incendio in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo rom : Le fiamme si sono levate alte alla periferia di Pisa in una discarica non autorizzata nei pressi di un campo

Pisa - tragedia durante una battuta di caccia : Fulvio ucciso con una fucilata dal suo amico : tragedia durante una battuta di caccia nel Pisano: Fulvio, un cacciatore di 63 anni, è stato colpito con una fucilata in testa da un suo amico. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Per ora l'ipotesi dei carabinieri è che si sia trattato di un incidente: il cacciatore che ha fatto partire il colpo è indagato per omicidio colposo.Continua a leggere

Pisa - la famiglia del (falso) smemorato ora chiede silenzio : “È una situazione dolorosa” : I familiari di Salvatore Mannino, l'imprenditore scomparso da Lajatico e poi ritrovato in Scozia apparentemente senza memoria, stanno vivendo una situazione drammatica e dolorosa che purtroppo non è stata risolta con il ritrovamento del congiunto. Lo scrive in una lettera l’avvocato della famiglia chiedendo a questo punto il silenzio stampa.Continua a leggere

Pisa - dubbi sullo smemorato scomparso : potrebbe essere una messinscena : Il 52nne capisce perfettamente l'italiano e, da un punto di vista medico, non ha subito alcun trauma

Biologia marina - biosicurezza - qualità degli alimenti : nasce in Cina una scuola di eccellenza congiunta Università di Pisa e Zhejiang Ocean University : È la prima scuola di eccellenza tra una Università italiana e una Università cinese ufficialmente approvata dal Ministero dell’Educazione Cinese e ogni anno anno darà la possibilità a 30 studenti – cinesi e italiani – di partecipare ai rispettivi percorsi congiunti. È la Pisa Marine Graduate School, nata da un accordo tra l’Università di Pisa e la Zhejiang Ocean University e offre una formazione accademica congiunta nei corsi di laurea ...