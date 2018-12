A Milano nuova torre di 25 piani in p zza Carbonari | ordini online

Nuova collezione HELMO Milano : HELMO Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la Nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza, come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno […] L'articolo Nuova collezione HELMO Milano sembra essere il primo su ...

A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un'eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L'Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […]

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Acquistata la nuova sede a Milano : La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha una casa tutta sua, Acquistata la nuova sede a Milano Poco più di sei mesi fa Lega Pallavolo Serie A Femminile e Istituto per il Credito Sportivo siglarono un protocollo di intesa per impianti moderni e funzionali. Oggi, lunedì 26 novembre, il movimento di vertice Femminile italiano compie un primo e importante passo, ratificando l'acquisto di una nuova sede a Milano. Per la prima volta nella ...

La nuova Bentley Continental GT protagonista a 'Milano AutoClassica'" : La popolarità di questo modello è in aumento in tutto il mondo e le preferenze della clientela italiana fino a oggi si sono indirizzate per il 70% proprio verso la Bentley Continental GT che ...

Marotta in Lega con Antonello : la nuova Inter "nasce" in Lega - a Milano : Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, Beppe Marotta ha fatto il suo "ingresso" nel regno Interista. Siamo alla forma, non alla sostanza, beninteso. Tornato dalla Cina dopo i colloqui ...

Milano - selfie sui grattacieli : indagati due minori - facevano parkour estremo su un palazzo di Porta Nuova : Le indagini dopo la denuncia di un abitante del palazzo. A metà settembre un 15enne era morto dopo esser precipitato dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni

Top Gear - The Stig avvistato a Milano : una nuova avventura in Italia? [FOTO] : Il misterioso pilota del celebre programma Top Gear è stato immortalato al volante di una Lamborghini e a spasso nei pressi del Duomo di Milano The Stig, il celebre pilota “misterioso” in tuta e casco bianco del celebre programma di motori Top Gear è stato immortalato nelle ultime ore nei pressi del centro di Milano, sia mentre passeggiava a piedi nei pressi di Piazza Duomo che al volante di una potentissima Lamborghini Aventador ...

Starbucks - nuova apertura a Milano : in arrivo altre 15 caffetterie in Italia : Martedì 20 novembre a Milano, in Corso Garibaldi, apre la nuova caffetteria Starbucks: 200 metri quadrati in cui lavoreranno 28 persone servendo, oltre a tutte le tipologie di caffè tipiche degli Starbucks Core anche prodotti pensati esclusivamente per i clienti Italiani...

I Muse aggiungono una nuova data al tour italiano : il 13 luglio a Milano : Vista la copiosa vendita di biglietti nei giorni scorsi, i Muse oggi hanno annunciato una nuova data a Milano. Dunque, saranno due i concerti che la band terrà a San Siro, e tre gli appuntamenti complessivi del tour italiano: 12 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 13 luglio 2019: Stadio San Siro-Milano 20 luglio 2019: Stadio Olimpico-Roma Il tour mondiale Dopo i concerti memorabili che hanno entusiasmato il pubblico italiano prima a San Siro ...

Volley – La Revivre Axopower Milano pronta per una nuova trasferta : Marco Izzo racconta il periodo della Powervolley : Il regista Marco Izzo, ai microfoni di RMC Sport Network, commenta il periodo della PowerVolley in vista della trasferta toscana È un Marco Izzo senza maschere quello che si è rivelato ai microfoni di RMC Sport Network durante la trasmissione “Al Var dello Sport” condotta da Alessandro Rimi e Fabio Donolato. Il regista milanese, che domani compirà 24 anni, ha analizzato il momento della Revivre Axopower Milano a due giorni dalla sfida in ...

Milano : nuova brusca frenata in metro - quattro contusi : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Seconda brusca frenata della giornata di un convoglio della metropolitana a Milano. Nell'episodio verifcatosi nel pomeriggio alla fermata di Palestro, sulla linea rossa, quattro passeggeri sono rimasti contusi. Due hanno rifiutato il trasporto in ospedale, facendosi med

Come funzionerà la nuova Area B di Milano : La comunicazione da parte del Comune per informare cittadini e lavoratori inizierà proprio in questi giorni: a partire dal 25 febbraio 2019 la città di Milano avrà una nuova zona a traffico limitato battezzata Area B. Una zona che non solo si aggiungerà alla già presente Area C del centro cittadino, ma che di fatto andrà progressivamente a impedire la circolazione di mezzi alimentati a diesel entro i confini della metropoli meneghina, ...