A Milano la domanda e l’offerta di stanze per studenti internazionali si incontrano

Troppa domanda - entro 5 anni Milano non avrà più case libere : Milano rischia di esplodere. Mentre a Roma ci sono 200mila case vuote e a Torino 60mila, con i residenti che diminuiscono, sotto la Madonnina la domanda crescente di studenti e ricercatori di 11 università, di emigrati di ritorno post Brexit e non solo, di romani in cerca di lavoro, ordine e movida fa sì che secondo molti analisti e ricerche come q...