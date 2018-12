A Bruxelles con un nuovo impegno sulla manovra entro dieci giorni

A Bruxelles incontro fra Tria e Dombrovskis : "C'è volontà di trovare una soluzione presto" : Il ministro dell'Economia ha incontrato il vicepresidente della Commissione europea, poco prima della riunione dei ministri dell'Eurogruppo. Al centro dei colloqui, si legge in una nota del Mef, ci sono i negoziati in corso sulla legge di bilancio per il 2019

Camera - riprende l'esame dei 54 emendamenti. Dialogo con Bruxelles per deficit al 2% : In giornata è previsto un vertice di maggioranza Conte-Salvini-Di Maio e alle 10 si riunisce nuovamente la commissione Bilancio alla Camera per discutere le proposte di modifica della legge di ...

Manovra - Bruxelles insiste : 'Bena cambio toni - ma serve correzione conti sostanziale'" : Vediamo difficoltà nel settore bancario, che ancora una volta limita la disponibilità del credito all'economia reale; e gli indicatori di fiducia sono in calo, cosa che potrebbe ripercuotersi sugli ...

Conte spinge Salvini e Di Maio a trattare con Bruxelles E il deficit può scendere al 2% Restano da trovare 8 miliardi : Il presidente del Consiglio pronto ad arrivare al 2% di deficit. E ottiene dai due vicepremier Salvini e Di Maio una nota di sostegno

Manovra : prove di disgelo tra Roma e Bruxelles. Conte : : Così il ministro dell'Economia, in conferenza stampa al termine del G20 a Buenos Aires. Descrivendo il "dialogo non formale" con la Commissione Ue per cercare una soluzione "non attaccandosi a numeri ...

Manovra - ora più rischi nel negoziato con Bruxelles : Uno sforzo ingente in particolare quando l'economia frena. A questo punto il governo potrebbe addirittura considerare più agevole accettare la procedura europea e negoziare piuttosto sui tempi di ...

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione è anche nell’interesse di Bruxelles» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra - Conte : "Con l'Ue un punto d'incontro c'è - Bruxelles sa che non rinunciamo alle riforme" : Il premier al termine del bilaterale con Juncker annuncia piccoli passi in avanti nei negoziati, ma precisa: "Non rinunciamo alla prospettiva delle riforme, anche Bruxelles è entrata in quest'ottica"

I gilet gialli sbarcano a Bruxelles : scontri con la polizia contro l’aumento dei prezzi : Dopo le manifestazioni francesi i gilet gialli si fanno vedere anche in Belgio: poche centinaia di persone hanno messo a ferro e fuoco il quartiere di Bruxelles in cui sorge il palazzo del governo.Continua a leggere

Gilet gialli - scontri con la polizia in centro a Bruxelles : auto in fiamme - 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Commissione Ue : Due auto della polizia date alle fiamme. Sessanta fermi, 4 arresti. E in 50 sono arrivati fin sotto al sede della Commissione Ue, nella zona vietata alle manifestazioni. Dopo aver scatenato la guerriglia nel centro di Parigi, i Gilet gialli si prendono anche il cuore di Bruxelles. Pochi, tra le 200 e le 300 persone, ma ben organizzati nella prima manifestazione organizzata dal movimento nella capitale belga. “Il popolo siamo noi, Charles ...

"No streaming" : gilet gialli via da vertice |Bruxelles - scontri con la polizia : 60 fermi : A Parigi Jason Herbert, unico rappresentante al tavolo con il primo ministro Philippe ha abbandonato il vertice perché non è stata accettata la richiesta di ritrasmettere l'incontro in streaming. In Belgio 300 gilet gialli hanno bruciato due auto della polizia.

Gilet gialli : il portavoce lascia l'incontro con il premier francese - disordini a Bruxelles : I Gilet gialli continuano a seminare il caos: in Francia, e non solo. A Matignon, durante l'incontro tra il premier francese Edouard Philippe e il movimento di protesta contro il caro benzina, uno dei due delegati è uscito poco dopo l'inizio, a causa del rifiuto di Philippe "di trasmettere l'incontro in diretta Facebook".Ad andarsene, in segno di protesta, è stato Jason Herbert: "Ho chiesto più volte che l'incontro venisse ...