5G nel 2019 | ormai ci siamo | Qualcomm e Nokia hanno completato i test necessari

Goldman Sachs - Italia rischia recessione. Crescita 0 - 4% nel 2019 : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commentando le previsioni di Goldman Sachs sull'economia Italiana le ha definite 'premature'. Da Bruxelles il vicepresidente della Commissione Valdis ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci : nel 2019 un tour insieme negli stadi : Da giorni sul web circolava questa notizia, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Laura Pausini e Biagio Antonacci partiranno per un tour insieme nei principali stadi italiani dal 26 giugno 2019. La prima tappa è al San Nicola di Bari, per poi proseguire passando dallo stadio San Siro di Milano e dallo stadio Olimpico di Roma. Il lungo tour si chiuderà a Cagliari, luogo dove Laura Pausini sarebbe voluta tornare a cantare da tanti anni. La ...

Nicholas Latifi pilota di riserva Williams nel 2019 : Williams MARTINI RACING ha annunciato che Nicholas Latifi sarà il pilota di riserva nel prossimo campionato di F1 2019. The Canadian has enjoyed a successful career in the junior formulas and is a multiple FIA Formula 2 race winner. He brings a wealth of experience and knowledge that will prove invaluable in the development of […] L'articolo Nicholas Latifi pilota di riserva Williams nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Miss Francia 2019 – Caroline Garcia nella giuria dello show insieme ad altri volti noti dello spettacolo : Caroline Garcia farà parte della giuria di Miss Francia 2019: la tennista transalpina sarà accompagnata da volti noti della tv e dello spettacolo Alle competizioni è sicuramente abituata, ma come ‘concorrente’ e mai come giudice. Questa volta però, Caroline Garcia dovrà cambiare il suo ruolo: a scendere in campo, o meglio… a salire sul palco saranno le splendide concorrenti che si contenderanno la corona di Miss Francia 2019, mentre la ...

Microsoft potrebbe acquisire altri studi nel 2019 : Microsoft ha acquisito diversi studi ultimamente e questa espansione potrebbe non fermarsi, secondo le ultime indiscrezioni emerse.Come riporta Gamepur, l'insider Krobrille, che aveva rivelato l'acquisizione di Playground Games prima che la notizia ufficiale arrivasse all'E3 2018, ha condiviso alcuni dettagli sulle possibili mosse future del colosso di Redmond."La crescita di Microsoft studios non è ancora terminata, sono in trattativa attiva ...

Tarpischev non ha dubbi : “ecco perchè Maria Sharapova nel 2019 potrà tornare ad essere numero 1” : Il presidente della Federazione Russa, Shamil Tarpischev, non ha alcun dubbio: Maria Sharapova potrà tornare numero 1 al mondo nel 2019 Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis sembrava poter essere più brillante. La tennista russa, scontata la squalifica per doping, ha invece fatto molta fatica a scalare la classifica WTA che la vede attualmente ancora in 29ª posizione. Sharapova ha avuto anche poche soddisfazioni personali ...

Goldman Sachs taglia le stime sulla crescita : nel 2019 solo +0 - 6% : Il drastico abbassamento delle previsioni di crescita sarebbe dovuto al calo di fiducia e dei rialzi di rendimenti e spread...

nel 2019 - occhi puntati sugli scambi commerciali : Se invece il braccio di ferro dovesse protrarsi, possiamo aspettarci che le politiche accomodanti a sostegno dell'economia continueranno. Riteniamo tuttavia che, nonostante l'impatto esercitato, al ...

Imagine Dragons in concerto in Italia nel 2019 - l'unica data europea sarà a Firenze : info e dettagli : Gli Imagine Dragons hanno scelto Firenze per l'unica data europea del loro tour nel 2019: info e dettagli dell'imperdibile concerto del prossimo 2 giugno Imagine Dragons hanno scelto l'Italia come ...

Un salto nel 2019 con Honor 11 e V20 : dispositivi entrambi confermati : Ossessionati dall'idea del prossimo Honor 11? Tranquilli, il top di gamma 2019 è regolarmente in programma, come da poco confermato da Zhao Ming, presidente del marchio cinese. Proprio come avviene per il brand principale Huawei, che vanta due serie top di gamma (P e Mate), anche la sussidiaria (se ancora così si può definire) farà altrettanto: Honor V20 e Honor 11, con il primo ancora in fase di sviluppo (probabilmente per il tempo e le risorse ...

Imagine Dragons in Italia nel 2019 - un unico concerto a Firenze Rocks : biglietti in prevendita : Imagine Dragons in Italia per un unico concerto nel 2019, in occasione della prossima edizione di Firenze Rocks. La band internazionale sarà nel nostro Paese per un unico appuntamento dal vivo atteso alla Visarno Arena di Firenze per il prossimo 2 giugno. I biglietti per il concerto degli Imagine Dragons in Italia nel 2019 saranno disponibili in prevendita dal 6 dicembre. I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli ...