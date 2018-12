50 000 stampanti violate per gioco | nessun danno | ma la sicurezza che fine ha fatto?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ledi rete sono sicure? La domanda sorge spontanea a seguito di un una violazione dellaperpetrata su di migliaia di dispositivi, che è stata particolarmente banale da mettere in pratica. Non ha creato danni, ma fa meditare che sia stata possibile.Partiamo dalla cronaca. Un fan sfegatato della stella svedese di YouTube PewDiePie (al secolo Felix Kjellberg) ha deciso di supportarlo in una gara mediatica contro lo youtuber indiano T-Series. I canali dei due contendenti erano praticamente pari, e il fan di PewDiePie ha pensato bene di chiudere la partita facendo “sfornare” da migliaia diun messaggio a favore del suo beniamino. A un certo punto 50miladi rete, senza cheo facesse nulla all’interno delle aziende in cui erano installate, hanno “sputato fuori” un volantino che riportava il messaggio: ...