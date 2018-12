5 startup per la salute | i ' cavalli vincenti' di Open Accelerator

startup rosa - strada in salita a Milano. Una «scuola» per la svolta : Una giuria di sette top manager a caccia dei migliori progetti. Un programma intensivo di «incubazione». La presentazione finale agli investitori. Sono i cardini di Miss in action , Mia, , il neonato ...

startup - Eli Wms il sistema in cloud per gestire il magazzino : Roma, 30 nov., askanews, - Digital Magics lancia ELI WMS: sistema innovativo totalmente in cloud per la gestione del magazzino aziendale, che riesce a tracciare e a controllare tutte le merci - dall'...

Apple investe sulle startup al femminile - al via un campus per imprenditrici : L’imprenditoria femminile è in crescita, nonostante le difficoltà e le disparità di trattamento siano ancora molto forti in quasi tutti i settori. E questa sembra una realtà diffusa in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, per esempio, nel 2017 le imprese al femminile hanno ricevuto investimenti per 1,9 miliardi di dollari contro gli 83,1 miliardi stanziati per i colleghi maschi. Apple ha così deciso di lanciare il suo Entrepreneur Camp per ...

Software per ridurre le bollette energetiche : la startup italiana alla conquista del mondo : Usare le più avanzate tecnologie che i Software mettono a disposizione, per ridurre la bolletta energetica delle aziende che secondo la Cgia sono tra le più tartassate d'Europa. C'è un pezzo di Italia ...

Un premio da 200mila euro per le startup della salute : (foto: STEFFEN SCHMIDT/epa/Corbis) Le applicazioni della tecnologia sono oggi le più varie, ma tra quelle più importanti vi è senza dubbio il settore medico. Per questo Roche Italia ha deciso di premiare progetti digitali di startup e aziende che operano nell’ambito della salute personale e delle cure mediche sostenibili con una somma massima di 200mila euro per finanziare le loro ricerche. È nata così la prima edizione del bando ...

startup : Gialle&Co - primo compleanno per baked potatoes dal cuore italiano : Milano, 26 nov. (Labitalia) - Ha da poco compiuto un anno 'Gialle&Co.', Startup che ha creato il pr[...]

Felfil - la startup di Torino che ricicla il filamento per le stampanti 3D : Nato come idea tra i banchi dell'Università del Politecnico di Torino durante il corso di EcoDesign nel 2013, Felfil è un estrusore per stampanti 3D, è la parte da cui fuoriesce il filo che, strato su ...

Chiamata per giovani - scienziati e startup nelle scienze della vita : G-FACTOR, società fondata e controllata al 100% dalla Fondazione Golinelli specificamente dedicata all'avvio di nuove realtà imprenditoriali, intende accompagnare nel mercato idee di giovani, ...

Pericolo birdstrike in volo? La soluzione è di una startup : Garantire la sicurezza dei voli senza sacrificare quella degli animali è possibile. Parola di ‘The Edge company‘, startup di Rimini che ha messo a punto un sistema automatico di monitoraggio e classificazione dei volatili per gli aeroporti. Lo scopo, spiega all’Adnkronos Francesca Dalla Venezia, tra i fondatori della startup, “è scongiurare il Pericolo del birdstrike e aumentare così la sicurezza dei voli”. In aviazione il birdstrike ...

Innovazione e startup : Hypersurfaces vorrebbe trasformare ogni superficie in interfaccia : Immaginiamo cosa succederebbe se ogni superficie diventasse sensibile. Legno, muratura, plastica, vetro: qualsiasi materiale potrebbe essere usato per interagire con la tecnologia presente nelle nostre case senza la necessità di tastiere, pulsanti, touch screen o altri dispositivi di input. Un’ipotesi fantascientifica? Forse tra poco non più, grazie a Hypersurfaces: un'innovativa Startup basata tra Londra e Los Angeles e guidata dal giovane ...

Il fondo per le startup voluto da Di Maio avrà in dotazione un miliardo : Il fondo di venture capital annunciato lo scorso settembre dal ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio avrà dotazione di un miliardo e sarà attivo da febbraio 2019. Sono i due dettagli ...

Una startup produce l'alga del futuro recuperando il calore dell'impianto di biogas : 'L'Economia Circolare - ha detto è l'unico modo per poter garantire un futuro alle nuove generazioni'. Il riuso del calore 'Spireat è una società che produce spirulina - ha spiegato proprio Idà - in ...

Roma : a 'Weekend of startups' vince Fun Pay - app per bonus a dipendenti pmi : Roma, 12 nov. (Labitalia) - Un’applicazione utilizzabile dalle pmi per erogare 'bonus culturali' [...]