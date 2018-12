5 serie finite troppo presto

wired

(Di lunedì 3 dicembre 2018) 1. Hannibal2. Emerald City3. Utopia4. Terriers5. The Black DonnellysIl panorama seriale è sempre più popoloso: più show – tra produzioni dei network, quelle dei canali a pagamento e delle piattaforme digitali – vuol dire più scelta ma anche più selezione, e spesso la storia a cui una parte di pubblico si è appassionata calorosamente viene troncata prematuramente. Dopo la recente notizia della cancellazione di Daredevil,Marvel molto amata che chiude i battenti come le cugine Iron Fist e Luke Cage per volontà di Netfix, è facile tornare con la mente agli show che abbiamo amato di più e che sentiamo essere finiti. Il caso più eclatante, quello delladi fantascienza western cult Firefly, prodotta dal Joss Whedon di Buffy l’ammazzavampiri, è ancora una ferita aperta per molti, ma sono molti gli show durati troppe poche stagioni che avevano ancora molto da ...