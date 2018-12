4 dicembre 1980 | lo scioglimento dei Led Zeppelin e la fine del mito

Blastingnews

: 4 dicembre 1980 - Si sciolgono i Led Zeppelin - Ivo_Serentha : 4 dicembre 1980 - Si sciolgono i Led Zeppelin - salernopost : Pagani, torna il premio per l’impegno civile in ricordo del sindaco Marcello Torre: A 38 anni dall’uccisione, per m… - PasserinoEditor : Il 4 dicembre del 1980 dopo la morte del batterista John Bonham avvenuta il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Il 4delè la data simbolo che rappresenta loufficiale dei Led: in quel giorno infatti la band pubblicò un comunicato chiaro e che non lasciava nessun ombra di dubbio: 'Desideriamo che si sappia che la perdita del nostro caro amico e il profondo rispetto che abbiamo per la sua famiglia, insieme al profondo senso di indivisibile armonia percepita da noi stessi e dal nostro manager, ci hanno portato a decidere che non potremo continuare come eravamo prima. LEDLa scomparsa di John Bonham Ovviamente, la morte del batterista John Bonham portò alla dolorosa quanto necessaria decisione: senza il formidabile batterista la band non avrebbe potuto andare avanti e, per rispetto, sarebbe stato impossibile andare avanti con un altro musicista. I Lederano loro quattro, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones. Insieme hanno ...