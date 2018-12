10 gare di coppa del mondo in 10 giorni – I volontari fiemmesi al lavoro per i grandi

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Beitostoelen - assente Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo lascia Lillehammer, dove lo scorso fine settimana è andato in scena un bel trittico caratterizzato anche dalla vittoria di Federico Pellegrino nella sprint, e si trasferisce a Beitostoelen, sempre in Norvegia. Sono in programma quattro gare: sabato 8 dicembre spazio alla 15 km femminile e alla 30 km maschile sempre a tecnica classica, domenica 9 dicembre andranno in scena le due staffette. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le convocate dell’Italia per le gare di St. Moritz. Brignone e Delago cercano conferme : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è pronta per tornare in Europa dopo la trasferta in Nord America, il Circo Bianco al femminile farà tappa a St. Moritz nel weekend dell’8-9 dicembre. Nella splendida località svizzera andranno in scena un superG e il primo slalom parallelo della stagione. L’Italia si presenterà ai cancelletti di partenza particolarmente motivata per la prova veloce, mentre dovremmo riscontrare nei testa a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare femminili in Val d’Isere - manca la neve : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile non farà tappa in Val d’Isere dove erano previste ben tre gare nel weekend del 14-16 dicembre: sulla pista Oreiller-Killy c’è infatti scarsa quantità di neve e dunque non si potranno disputare supercombinata, discesa e superG come da programma originario. Bisognerà dunque decidere quale località prenderà il posto della sede francese, la Federazione Internazionale comunicherà la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : gli orari delle gare dal 5 al 9 dicembre. Il programma e come vederle in tv e streaming : Dopo l’antipasto delle staffette miste (singola e mista) ed il terzo posto dell’Italia nella specialità che ci vide tingersi di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang, dal 5 al 9 dicembre andranno in scena le gare individuali a Pokljuka (Slovenia) che delineeranno un po’ il quadro nel settore maschile e femminile. Il Bel Paese punterà molto sulle ragazze: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state convincenti nel loro esordio e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St. Moritz 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Europa, precisamente in Svizzera a St.Moritz. Si comincerà il sabato con un supergigante, mentre domenica spazio allo spettacolo dello slalom parallelo, che vivrà al mattino anche una fase di qualificazione alla gara con un classico slalom speciale. Di seguito il programma completo delle gare di domenica a St.Moritz con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare del fine settimana : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 saluta il nord-America e torna in Europa per la tappa francese in Val d’Isére. Gli sciatori, dopo il primo assaggio di velocità tra Lake Louise e Beaver Creek, affilano le armi e gli sci per un fine settimana (8-9 dicembre) dedicato alle prove tecniche. Si incomincerà il sabato con il gigante, mentre la domenica sarà dedicata allo speciale. Si riproporrà, dunque, la “caccia” a Marcel ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer oggi (domenica 2 dicembre) : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo le sprint di venerdì e le gare distance a cronometro di ieri, oggi si conclude il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le pursuit a tecnica classica: si parte alle ore 10.15 con la 10 km femminile, mentre alle ore 11.45 si disputerà la 15 km maschile. Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è in programma sia su Eurosport che su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Eurosport Player ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer oggi (sabato 1° dicembre) : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è prevista sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : il calendario completo delle gare. Programma - orari e tv : Dopo l’assaggio di ieri con le gare sprint della prima tappa di IBU Cup, anche la Coppa del Mondo di Biathlon scalda i motori ed è pronta a partire: il battesimo stagionale avverrà a Pokljuka, dove si partirà domenica 2 con le staffette miste per poi proseguire nel corso della settimana con le individuali, le sprint e le pursuit. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi ...

Sci - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : rivoluzionato il programma delle gare. Date - orari e tv : Troppa neve e meteo instabile. La seconda prova di discesa libera a Beaver Creek, località statunitense che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino maschile, è stata annullata, non permettendo agli sciatori di affrontare la Birds of Prey. Una notizia non ideale per gli atleti che quindi debbono fare a meno di riferimenti utili in vista della gara che si disputerà sabato 1° dicembre. In particolare gli azzurri, piuttosto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Lake Louse prime gare veloci al femminile. Assenze illustri - ma torna Ilka Stuhec : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino apre le sue porte alla velocità. A Lake Louise, infatti, sono in programma in questo fine settimana due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica). In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn. La campionessa americana non sarà al cancelletto di partenza a causa di un infortunio al ginocchio, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise femminile 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio con gli uomini, la velocità diventa protagonista anche nel fine settimana della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise le donne-jet aprono la loro stagione con un ricchissimo programma, visto che sono in calendario due discese libere ed un superG. Di seguito il programma completo del fine settimana di Lake Louise con gli orari italiani. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Beaver Creek 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Sarà un lungo e pieno fine settimana per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia già da venerdì con un superG e poi ancora spazio alla velocità nella giornata di sabato con la seconda discesa della stagione. Domenica si conclude la tre giorni americana con il primo gigante dell’anno, dopo che quello all’esordio a Soelden è stato cancellato. Di seguito il programma completo del fine settimana di Beaver Creek con gli ...