Z Nation 5×10: 5×10: fra zombienator e segreti svelati (VIDEO)

(Di domenica 2 dicembre 2018) Z5×10 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv andrà in onda su SyFy il 7 dicembre 2018. "State of Mine" ci svela il nuovo piano di Altura, impegnato nella ricerca del segreto dei bizkits. La trama di Z5×10 ci anticipa che i nostri eroi scopriranno quale uso stanno facendo dei Talkers.5×10 trama e anticipazioni Sarà un'impresa pericolosa quella che vedrà il gruppo di Warren indagare sui miliziani di Altura ed i loro intenti. Dopo averli seguiti fino alla discarica, scopriranno infatti che la fazione sta sfruttando i Talkers per scavare fra i rifiuti pericolosi. Sembra che l'ingrediente segreto dei bizkits si trovi proprio in quell'improbabile location, anche se non è la prima volta che i nostri anti-eroi prendono un abbaglio.