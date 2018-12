WWF Sicilia Area Mediterranea - Spiagge Plastic Free

Ambiente - Sicilia : i volontari dei WWF ripuliscono la spiaggia di Menfi : Hanno scelto il litorale di Portopalo nell’agrigentino i volontari del Wwf Area Mediterranea Sicilia per due giornate ecologiche programmate nell’ambito dell’operazione “Spiagge Plastic Free”, iniziativa che li ha visti impegnati, tra ieri ed oggi, nel recupero di rifiuti plastici e metallici, ma anche arbusti e cannicci. Tutti materiali che le recenti mareggiate hanno restituito alla terraferma dopo essere stati ...

Animali - WWF : in Sicilia continua l’emergenza bracconaggio - uccisa a fucilate giovane aquila di Bonelli : “In provincia di Trapani è stato commesso un nuovo gravissimo atto di bracconaggio , l’ennesimo crimine di natura. La vittima –riporta in una nota WWF Italia – questa volta è Pumba, un’esemplare della rara e minacciata aquila di Bonelli , nato questa primavera e sorvegliato da maggio dalla squadra del progetto LIFE ConRaSi, grazie ad un trasmettitore satellitare che l’animale indossava sul dorso. Il giovane rapace è stato ...

Ambiente : il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza escursione a Monte Monaco (San Vito lo Capo) : Il WWF Sicilia Nord Occidentale prosegue con le uscite domenicali all’insegna della scoperta della natura del territorio. La meta dell’escursione di Domenica 30 Settembre 2018 è Monte Monaco (528 m), la tozza e scoscesa montagna che sovrasta la bella San Vito lo Capo. L’appuntamento per chi vuole partecipare è il Parcheggio di Piazzale Giotto, lato Via Giotto ore 8.15 con partenza ore 8.30 – prenotazione non ...