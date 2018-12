Wilder-Fury | quando si farà la rivincita? Nuova battaglia per il Mondiale WBC e i due

Boxe - controverso pari tra Wilder e Fury. L'americano conserva il titolo WBC : La sfida più attesa dell'anno, quella tra Deontay Wilder e Tyson Fury, si è chiusa con un controverso verdetto di parità. Al termine di una autentica battaglia, allo Staple Center di Los Angeles, in ...

Wilder-Fury - la sfida è anche fuori dal ring : Paris vs Telli - le sexy compagne dei due sfidanti [GALLERY] : Paris Fury vs Telli Swift: la sfida tra Fury e Wilder è sensuale con le bellissime dolci metà. anche quest’incontro finisce in parità? Uno spettacolo incredibile, quello andato in scena nella notte italiana sul ring dello Staples Center di Los Angeles: Tyson Fury e Deontay Wilder si sono sfidati per il titolo mondiale di pesi massimi WBC. L’incontro è terminato incredibilmente in parità, dunque il titolo rimane a Wilder, ...

Wilder-Fury - il clamoroso pareggio condito da due ko : il ritorno di Gipsy King - la potenza di Bronze Bomber - la rivincita e Joshua ai margini : È giusto che un incontro caratterizzato da due atterramenti si concluda con un pareggio? Il Mondiale WBC dei pesi massimi si è concluso con un verdetto che nessuno si aspettava, un pari e patta tra Deontay Wilder e Tyson Fury che si sono resi protagonisti di un incontro bellissimo allo Staple Center di Los Angeles (USA), una vera e propria battaglia tra titani che si merita ampiamente la nomea di match dell’anno per intensità e ...

L’incontro dei pesi massimi tra Deontay Wilder e Tyson Fury è terminato con un pareggio : L’incontro di pugilato tra lo statunitense Deontay Wilder e l’inglese Tyson Fury, valido per il titolo WBC dei pesi massimi, si è combattuto nella notte tra sabato e domenica a Los Angeles ed è terminato in parità. È stato un

