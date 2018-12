Volano con l' auto sulla Statale Auto rovesciata | ferita una coppia

Serie BKT 14esima giornata terza sconfitta consecutiva (ottava dall’inizio della stagione) del Crotone che sciVolano nei play-out : Cremonese 1 Crotone 0 Marcatori: Boultam 74° Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia, Mogos, Claiton, Terranova, Migliore, Castagnetti (Boultam), Piccolo, Arini,

Gabriele Parpiglia perde le staffe contro Trash Italiano e Volano insulti (VIDEO) : volano stracci su Instagram tra Gabriele Parpiglia, autore di svariati programmi Mediaset, e Trash Italiano, il sito web gestito da Marco D'Annolfi. In queste ore, infatti, abbiamo visto che Parpiglia ha puntato duramente il dito contro Trash Italiano su Instagram, rivolgendogli insulti e accuse che non sono passate inosservate e che hanno spinto Marco a chiedere, addirittura, a Mediaset e WittyTv, di dissociarsi dalle parole del giornalista di ...

Nina Moric litiga con Alda D’Eusanio che l’attacca : «Hai preso il valium?» - in tv Volano parole grosse : Quando nello stesso studio televisivo – CR4 – La repubblica delle donne – mettiamo insieme Alda D’Eusanio e Nina Moric a parlare di Fabrizio Corona, lo scontro non può che essere epico, trash e piuttosto virale. Il 28 novembre la conduttrice e la modella se ne sono dette di tutti i colori commentando le ultime vicende dell’ex re dei paparazzi. A scoccare il primo dardo avvelenato è stata Alda che ha tuonato: “Quante gocce di Valium hai preso ...

Nina Moric litiga con Alda D'Eusanio da Chiambretti : scontro in studio e Volano insulti : Ieri sera nel corso della nuova puntata del programma La repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, abbiamo visto che si è parlato anche di Fabrizio Corona e Asia Argento e tra le ospiti in studio vi era la bella Nina Moric, la quale è stata protagonista di un durissimo scontro verbale con la giornalista Alda D'Eusanio, presenza fissa del programma del mercoledì sera di Chiambretti. Tra le due donne sono volate parole grosse ...

I Maneskin Volano e conquistano il disco di platino : “IL BALLO DELLA VITA” (26 ottobre 2018, Sony Music), il nuovo album da record dei Måneskin, è certificato disco DI platino ad appena un mese dall’uscita! Il disco ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes in meno di due ore dalla pubblicazione ed è entrato, in un solo giorno dall’uscita, in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di ...

NBA - gli Oklahoma City Thunder Volano con il nuovo-vecchio Russell Westbrook : un momento magico per gli Oklahoma City Thunder e per Russell Westbrook. Dopo un brutto inizio di stagione contrassegnato da quattro sconfitte consecutive, la squadra di coach Donovan si è risollevata ...

Salerno - tromba d'aria al porto/ Video - cittadini terrorizzati : Volano container come fossero foglie - IlSussidiario.net : Salerno, tromba d'aria al porto. Video, cittadini terrorizzati: volano container come fossero foglie al porto della nota cittadina campana

Silvestrin e Baby K - scontro dopo la puntata del GF Vip : Volano parole pesanti : Enrico Silvestrin e Baby K scontro acceso sui social dopo la puntata del Grande Fratello Vip scontro molto acceso tra Enrico Silvestrin e Baby K dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 19 novembre. I due si sono scontrati animatamente con i loro rispettivi account Twitter e questa mattina l’ex gieffino ha anche fatto […] L'articolo Silvestrin e Baby K, scontro dopo la puntata del GF Vip: volano parole pesanti proviene da Gossip e ...

Deliveroo - Volano ristoranti con Restaurant Home e parte Marketer : Roma, 20 nov., askanews, - Deliveroo ha svelato oggi nuovi servizi per supportare la crescita dei suoi ristoranti partner. Grazie al portale dedicato 'Restaurant Home' gli oltre 4mila ristoranti ...

Innovazione : 3 studenti creano il bivacco smart e Volano in Silicon Valley : Il bivacco smart, dotato di sensori esterni ed interni che ne monitorano in tempo reale le condizioni. E, soprattutto, prenotabile con un clic. Il progetto che ha vinto il Vertical Innovation Hackathon, la maratona di idee che il 16 e 17 novembre ha visto oltre cento giovani confrontarsi a NOI Techpark, la casa dell’Innovazione altoatesina, è di tre studenti dell’Università di Trento. «smart Bivouac» porterà così Carlotta Tagliaro, Francesco ...

ATP Finals - Federer show contro Anderson : i due Volano a braccetto in semifinale : ATP Finals, Roger Federer ha battuto Anderson in due set approdando dunque alle semifinali del Master londinese proprio assieme al sudafricano ATP Finals, Roger Federer ha battuto in due set (6-4 6-3) Kevin Anderson approdando così alle semifinali del Master di Londra. Sabato il fenomeno svizzero tornerà dunque in campo, dopo aver chiuso al primo posto il proprio raggruppamento nonostante l’iniziale sconfitta contro Nishikori. ...

Uomini e donne - Sebastiano insulta Luisa : 'Si è concessa dopo 20 secondi'. Caos in studio - Volano bicchieri : La tensione negli studi di Uomini e donne non sembra proprio placarsi. Nella puntata di oggi, martedì 13 novembre, a essere protagonisti di un duro scontro sono la dama Luisa Maria Monti e il ...

Volano gli stracci in casa centrodestra. Berlusconi : “Siamo all’anticamera della dittatura”. Salvini : “Sciocchezze da frustrati di sinistra” : Volano gli stracci in casa del centrodestra. Rinvigorito dalla piazza di Torino, Berlusconi fiuta l’aria e cerca di smarcarsi da Salvini: «A Torino c’è stata una manifestazione spontanea dell’altra Italia, quella delle persone serie, che al governo non chiedono assistenzialismo ma investimenti nelle infrastrutture». Forza Italia così non va bene, s...