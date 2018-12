VIDEO Wilder-Fury | gli highlights e la sintesi | Mondiale WBC pesi massimi | due ko non

oasport

: #boxe VIDEO Highlights e sintesi di Wilder-Fury: il britannico va ko due volte ma non basta, arriva un clamoroso pa… - OA_Sport : #boxe VIDEO Highlights e sintesi di Wilder-Fury: il britannico va ko due volte ma non basta, arriva un clamoroso pa… - Nicola_ro : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Gazzetta_it : VIDEO #Boxe #Wilder #Fury, show alla cerimonia del peso -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Deontaye Tysonhanno pareggiato ilWBC dei. Allo Staple Center di Los Angeles (USA) i due pugili si sono resi protagonisti di un’autentica battaglia: lo statunitense ha mandato il britannico al tappeto per ben due volte ma non è bastato per vincere l’incontro perché il suo rivale è riuscito a farsi apprezzare per l’agilità, per la difesa e per il buon jab sinistro. Di seguito ilcon glie ladi un match stellare.: Clamoroso a Los Angeles: tra Deontaye Tysonfinisce in parità!finisce al tappeto due volte ma non basta ache conserva comunque la corona deiWBC#pic.twitter.com/GnzBDAEnfa— Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) December 2, 2018Howrecovered from this knockdown in the 12th is *beyond* ...