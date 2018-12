VIDEO Bruttissima caduta di Letizia Paternoster | l’azzurra perde conoscenza in Coppa del

oasport

(Di domenica 2 dicembre 2018)perdurante la madison valida per la terza tappa delladel Mondo 2018-2019 di ciclismo su pista che si sta disputando a Berlino. L’azzurra è rimasta coinvolta in un incidente nel corso del ventesimo giro dell’americana, la trentina (in corsa insieme a Rachele Barbieri) è volata a terra all’altezza della linea del traguardo e ha perso. La 19enne è stata assistita prontamente dal personale medico ed è stata portata nell’ospedale della capitale tedesca per degli accertamenti. Di seguito ildelladiClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Twitter UCI